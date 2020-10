Abbandonati e senza assicurazione: sequestrati 16 veicoli, multe per 14mila euro

Abbandonare un veicolo sulla pubblica strada lasciandolo senza assicurazione costa. Negli ultimi due mesi, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Trieste via Hermet hanno elevato sanzioni amministrative per complessivi 14mila euro dopo aver individuato e sequestrando sulla pubblica via ben 16 veicoli, tra vetture e motocicli. "Nella maggior parte dei casi - fa sapere l'Arma - i veicoli sono stati poi avviati a demolizione da parte degli stessi proprietari". Un fenomeno, quell'abbandono su strada di veicoli senza assicurazione che, secondo i militari, si dimostra "tendenzialmente in crescita".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.