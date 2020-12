Auto bloccata nel sottopasso allagato a San Pier d'Isonzo: recuperata dai Vigili del Fuoco

Nel primo pomeriggio di oggi, 10 dicembre 2020, il personale del NSSA (Nucleo Soccorso Subacqueo Acquatico) regionale è intervenuto in supporto al personale del comando provinciale Vigili del fuoco di Gorizia presso un sottopasso di San Pier d'Isonzo (GO) per un'autovettura che si era fermata nel passaggio allagato. Giunti sul posto, dopo essersi sincerati che tutti gli occupanti dell'autovettura fossero usciti ed incolumi i sommozzatori dei Vigili del fuoco hanno recuperato il mezzo spingendolo a braccia all'esterno del sottopasso allagato.