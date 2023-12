Auto si cappotta sul raccordo autostradale: 75enne all’ospedale

TRIESTE - Un'auto si cappotta sul raccordo autostradale 13 e il conducente 75enne finisce all'ospedale. Per cause ancora al vaglio delle autorità, il conducente avrebbe perso il controllo della vettura in prossimità dello svincolo di Fernetti, in direzione Trieste. Sul posto il 118 con automedica, vigili del fuoco e polstrada. Dopo essere stato estratto dall'abitacolo, l'uomo è stato portato a Cattinara in codice verde. Sul posto anche i vigilii del fuoco.