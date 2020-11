Auto si cappotta in via Udine: conducente all'ospedale

Incidente in via Udine questa mattina intorno alle 9:45: una lancia musa si è cappottata sul tettuccio per cause ancora da stabilire. Danneggiate anche due auto in sosta. Il conducente dell'autovettura è stato portato all'ospedale di Cattinara dal personale del 118, non sono ancora note le sue condizioni di salute. Sul posto anche la Polizia locale, che sta effettuando i rilievi. La strada è stata chiusa nel tratto tra via Pauliana e via Barbariga. Le dinamiche sono al vaglio degli agenti.