Auto sbatte contro un furgone e poi finisce contro il muretto: conducenti illesi

Carambola dell'utilitaria contro il muretto carsico. È successo intorno alle 17:30 di oggi, quando per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri di Aurisina una donna a bordo della sua Lancia Y ha sbattuto contro un furgone Jumpy sulla Sp1 in località Aurisina Cave carambolando contro il muretto carsico a bordo strada. Entrambi i conducenti sono rimasti illesi.