Auto d’epoca sfilano a Trieste: i risultati della Mittleuropean Race (VIDEO)

Si è chiusa domenica 22 maggio la 6a edizione della Mitteleuropean Race, competizione internazionale dedicata alle automobili d’epoca che nel weekend ha portato centinaia di persone da tutta Italia a scoprire le bellezze turistiche del Friuli Venezia Giulia. Dopo la giornata di sabato, nel corso della quale le vetture hanno attraversato il Collio Goriziano e, per la prima volta Udine ed il Friuli, la domenica si è concentrata sul territorio della provincia di Trieste, da Basovizza al Carso fino a Muggia, per poi tagliare il traguardo in una affollatissima Piazza Unità, dove nel primo pomeriggio si è tenuta la premiazione nell'affascinante cornice del Caffè degli Specchi.

Nella Regolarità Superclassica ad imporsi nelle 95 Prove Cronometrate e nelle 6 Prove di media è stata la Balilla 508 condotta da Vincenzo Bertoli e Doriano Vavassori, seguita da Eugenio Piccinelli e Marco Gatta sulla Amilcar, mentre terza piazza per Angelo Tobia Seneci e Elisabetta Russo a bordo della MG Midget Mk1. Grazie al risultato ottenuto dalla Prova Cronometrata n. 13 di Spessa alla n. 24 di Monte Quarin, Bertoli e Vavassori portano a casa anche la vittoria del 1o Trofeo Luciano Viaro intitolato al driver e collezionista triestino, volto storico della regolarità internazionale.

Nella Regolarità Turistica, disputata nella giornata di domenica ed accodata alla superclassica per le prove triestine, ha tagliato per prima il traguardo la Lancia Fulvia di Ennio Demarin e Fulvio Ruzzier, seguita dalla Lotus Westfield 11 Le Mans di Steve Clark e Rosemary Boscadin e sul terzo gradino del podio la A112 Abarth di Fabio Samsa e Miriam Cocolo. La classifica completa delle gara è disponibile a questo link:

https://www.cronocarservice.com/event/mitteleuropean-race-2022/ E’ terminata invece nella tenuta di Lipica la tre giorni della Mitrace Tour Cup, la nuova proposta in chiave turistica dell’associazione organizzatrice Adrenalinika, dedicata alle vetture fuoriserie moderne.



Piazza dell’Unità per tutto il fine settimana ha anche ospitato la seconda edizione del Concorso d’eleganza “Città di Trieste”, promosso da ACI storico, Automobile Club Trieste e Associazione Amatori veicoli storici, dedicato ai veicoli realizzati tra il 1910 e il 1979. “Siamo davvero molto contenti. L’eccezionale riscontro da parte dei partecipanti sulla tipologia di percorsi e sulle prove scelte e sull’incredibile fascino dei paesaggi attraversati non può che renderci orgogliosi” commenta Maurizio De Marco che, assieme a Riccardo Novacco e Susanna Serri, è il promotore della kermesse automobilistica. “La fattiva disponibilità delle diverse Amministrazioni e la calorosa accoglienza ricevuta dal numeroso pubblico presente in ogni parte del percorso sono degli inequivocabili segnali di come la Mitteleuropean Race sia diventata un evento patrimonio di questo territorio”.