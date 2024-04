Torna la rievocazione della "Trieste - Opicina": 70 veicoli d'epoca sfilano in città

TRIESTE - Torna questo weekend, il 6 e 7 aprile, “La Salita dei Campioni - Trieste Opicina 2024”, la rievocazione della storica gara automobilistica e motociclistica in salita Trieste-Opicina, che è stata una delle più importanti competizioni di questa specialità. La gara si è corsa dal 1911 al 1971, con due interruzioni in corrispondenza delle due guerre mondiali, per un totale di 30 edizioni. Nel 2017 il “Motoclub Trieste 1906” ed il “Club dei Venti all’Ora - Trieste 1961” organizzarono una rievocazione della gara Trieste-Opicina su strada chiusa al traffico. La partenza fu data in Foro Ulpiano e lungo il percorso si stiparono 25mila spettatori. Oggi le stesse due associazioni ed il Comune di Trieste intendono dare continuità alla rievocazione con l’appuntamento “La Salita dei Campioni - Trieste Opicina 2024”. L'evento è stato presentato nella mattinata di ieri alla presenza dell'assessore comunale alla cultura e turismo Giorgio Rossi.

L'evento

Sarà un evento ad invito e servirà da lancio per l’edizione 2025, che si prevede nuovamente su strada chiusa al traffico: quest’anno 35 moto e 35 auto dal passato sportivo del periodo 1911-1971 sfileranno domenica 7 aprile nel centro della città, con partenza alle 12:45 da piazza della Borsa, per poi incolonnarsi scortate dalle staffette dell’Arma dei Carabinieri ed avviarsi sul percorso in salita che conduce alla frazione di Opicina, dove verranno festeggiate dalla comunità locale e dall’associazione dei commercianti e accolte negli spazi dell’associazione “Tabor”.

La sera precedente, sabato 6 aprile, il presidente della Commissione Musei dell’ASI - Automotoclub storico italiano Danilo Castellarin terrà una conferenza nell’auditorium del Salone degli Incanti. Danilo Castellarin accoglierà vari ospiti del mondo delle due e delle quattro ruote e narrerà l’epopea dei “gentleman driver” degli anni ‘50, ‘60 e ‘70, vera colonna portante del motorismo sportivo di quegli anni. Per le due ruote è atteso il pilota svizzero Sergio Pellandini, che partecipò al Moto Mondiale dal 1978 al 1986, ora testimonial per la sicurezza stradale. Per le 4 ruote interverrà il campione europeo rally degli anni 70/80, il triestino Fulvio Bacchelli. Ci sarà poi un intervento conclusivo della Commissione ASI Green sul futuro del motorismo storico verso ed oltre il 2035.

La serata si concluderà con un ricevimento allo storico Caffè San Marco, dove l’intrattenimento musicale sarà a cura del bluesman Mike Sponza, vincitore in varie edizioni dei British Blues Awards e dell’Italian Blues Award. Nelle due giornate dell’evento sono attese molte personalità del mondo del motorismo sportivo e storico, anche da Austria, Germania, Slovenia e Croazia: l’interesse per questa storica corsa non è sopito e la richiesta per un appuntamento annuale internazionale di questo genere arriva forte e chiara dal folto pubblico degli appassionati.