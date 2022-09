Il conducente ha accostato in corsia di emergenza, evitando il peggio. Sul posto i Vigili del fuoco

Un'auto prende fuoco in autostrada all'altezza di Duino. In base alle prime ricostruzioni il conducente sarebbe riuscito ad accostare il mezzo in corsia d'emergenza e ad uscire autonomamente dall'auto evitando il peggio. Intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Opicina, che hanno spento l'incendio.