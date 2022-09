Perde il controllo dell'auto e finisce contro una vettura in sosta 

Un incidente si è verificato stanotte intorno all'una, quando per cause in corso di accertamento da parte della radiomobile di Aurisina una Fiat Panda ad Aurisina Cave nel Comune di Duino Aurisina è finita contro i tabelloni elettorali e un'auto in sosta, senza alcuno a bordo. Illesa la conducente della Panda, una 27enne di Duino Aurisina. Sul posto una pattuglia della Radiomobile di Aurisina per i rilievi dell'incidente e la ricostruzione della dinamica.