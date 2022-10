Si cerca l'auto di Giulio Donati: l'appello dei familiari

Non c'è pace per la famiglia di Giulio Donati, l'uomo scomparso il 22 ottobre e ritrovato lunedì 24 ore sotto la scala dei Giganti dopo aver compiuto un terribile gesto. L'automobile con la quale si è spostato il giorno del ritrovamento, una Renault Clio rossa (targa DB364YH), non è ancora stata trovata. La famiglia del 64enne ha quindi diramato un appello: chiunque abbia qualche informazione, contatti la Redazione di TriestePrima.