Auto in fiamme: bruciano 100 mq di sterpaglie

Verso le 12 di oggi 12 settembre, la partenza dei Vigili del fuoco di Opicina, è intervenuta sul raccordo autostradale RA13 in direzione Trieste, per un incendio di un'autovettura con conseguente propagazione di circa 100 mq di sterpaglie. L'incendio è stato domato con l'utilizzo del Naspo ad alta pressione, nessuna persona è rimasta coinvolta. Sul posto il 118, la Polizia di Stato ed il personale dell'Anas per quanto di competenza.