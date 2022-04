Paura a Rozzol, automobile divorata dalle fiamme

Poco dopo le 13 di oggi 14 aprile i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Trieste sono intervenuti in via Scomparini, nel rione di Rozzol, per un incendio che ha distrutto parte di una Dacia Sandero. Il personale giunto sul posto ha provveduto a spegnere le fiamme e ha messo in sicurezza l'area. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Il proprietario stava infatti transitando nella via ed era riuscito a scendere in tempo dal veicolo. Sul posto la Polizia Locale per quanto di competenza.