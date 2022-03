Una Suzuki Swift prende fuoco in via Flavia di Stramare: è successo alle 17:30 di oggi, lunedì 7 marzo. L'incendio è stato prontamente domato dai Vigili del fuoco del distaccamento di Muggia con l'utilizzo del Naspo ad alta pressione. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Sul posto i Carabinieri per quanto di competenza.