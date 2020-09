Auto in sosta nel parcheggio dei taxi da quattro giorni: interviene il carro attrezzi

Rimozione del mezzo e multa per il proprietario dell'auto che è rimasta in sosta nel parcheggio dei taxi in piazza Venezia da venerdì 25 settembre. La vicenda è stata segnalata da un lettore. Il parcheggio selvaggio ha causato inoltre diversi disagi ai tassisti che, posteggiando in doppia fila, avrebbero impedito il normale scorrimento del traffico.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.