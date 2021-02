Auto investe un uomo a Monfalcone: un ferito all'ospedale

Un'auto travolge un pedone in via Callisto Cosulich a Monfalcone: è successo alle 15:30 di questo pomeriggio, lunedì 15 febbraio. L'ambulanza è intervenuta per il pedone, che ha subito un trauma cranico ed è stato portato in pronto soccorso in codice giallo. Intervenuto anche un secondo mezzo di soccorso per il conducente dell'auto, che ha rifiutato il trasporto. Intervenuti sul posto i Carabinieri di Monfalcone.