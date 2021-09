Due auto si ribaltano in una sera: quattro negli ultimi 10 giorni, fenomeno in aumento

Ieri sera, un cappottamento sulla SP1 e uno in via della Bastia. Sul posto i Vigili del fuoco e il 118

Almeno quattro auto ribaltate in dieci giorni e due solo ieri sera: un fenomeno in aumento a Trieste, anche secondo le autorità, già a partire dal 2020. Ieri un'auto sì è ribaltata in via della Bastia e un'altra sulla strada provinciale SP1. In quest'ultimo caso l'incidente di è verificato alle 22:30 in prossimità del chilometro 7.



Il conducente è uscito autonomamente ed è stato preso in carico dai sanitari del 118, sul posto i Carabinieri e la Polizia di Stato per quanto di competenza.