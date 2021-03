Perde il controllo dell'auto e si cappotta: 72enne all'ospedale

Incidente stradale in Via Mazzarei a Muggia. Intorno alle 18:20 di oggi, 4 marzo, un 72enne ha perso il controllo dell'auto e si è cappottato. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Muggia per mettere in sicurezza il mezzo e l'area. Il conducente è uscito dal mezzo autonomamente ed è stato preso in carico dal personale sanitario. Sul posto la Polizia di Stato per i rilievi e la viabilità.