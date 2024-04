Autobus: torna la linea 36 dal primo maggio

TRIESTE - Torna la linea 36 a partire da domani, primo maggio, fra il bivio di Miramare e via Giulia (largo Tomizza). Lo comunica Trieste Trasporti. Fino all’entrata in vigore dell’orario estivo, il collegamento sarà operativo solo di sabato e domenica; poi, dal 10 giugno, la linea sarà quotidiana. Il collegamento sarà svolto con autobus snodati da 18 metri, che possono contenere fino a 150 persone. Per consentire al collegamento di funzionare con regolarità, senza rallentare i flussi veicolari, è importante che vengano lasciate libere le fermate degli autobus lungo viale Miramare e che si eviti di parcheggiare in seconda fila e soprattutto di sostare in prossimità del bivio (dove gli autobus invertono la marcia).