Dà in escandescenze sull'autobus: rischia un anno di reclusione

GORIZIA - In seguito a una discussione sull'autobus aveva bloccato il servizio pubblico per 40 minuti: è stato quindi rinviato a giudizio e rischia fino a un anno di reclusione. Come riporta il Tgr Rai Fvg, l'episodio risale al 2022 ed è avvenuto su un autobus dell'Apt Gorizia della linea Gorizia - Grado: alla richiesta del biglietto, il passeggero aveva dato in escandescenze, bloccando il mezzo. Dovrà quindi presentarsi il prossimo maggio innanzi al tribunale di Gorizia, l'ipotesi di reato è interruzione di servizio pubblico. La decisione della Procura sarebbe arrivata in seguito a numerose denunce presentate dall'Apt Gorizia, che si costituirà parte civile. Apt Gorizia dichiara che, sempre più spesso, il personale a bordo dei mezzi subisce vere e proprie aggressioni.