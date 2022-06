Autobus, scatta l'orario estivo: a Barcola più di 200 corse al giorno

Più di 200 le corse lungo la direttrice di Barcola, alcune delle quali deviate verso il Porto Vecchio. Entra in vigore domani, domenica 12 giugno, l’orario estivo del servizio di trasporto pubblico locale in Friuli Venezia Giulia. Ritornano a Trieste, come di consueto, i collegamenti giornalieri della linea 36 fra via Giulia e il bivio di Miramare con 104 corse quotidiane nelle due direzioni e viene inoltre potenziata la linea 6 fra piazzale Gioberti e Grignano con oltre 120 corse quotidiane. Sulla direttrice per Barcola ci saranno in questo modo da domani, e per tutta l’estate, più di duecento corse al giorno. Di queste, 35 corse della linea 6 (indicate negli orari con la nota PV) transiteranno all’interno del Porto Vecchio e fermeranno in corrispondenza del Magazzino 26 e del Trieste Convention Center (di fatto sostituendo la linea 81).

Le novità

Ritorna da domani anche la linea 70 fra Visogliano e Sistiana mare, mentre la linea 90 fra Lazzaretto e il piazzale Alto Adriatico a Muggia sarà operativa dal 1° luglio. Le corse della linea 9 in partenza da piazzale Gioberti fra le 7:30 e le 19:30 transiteranno invece per riva Ottaviano Augusto, per servire lo stabilimento balneare Ausonia. Sospese per l’intero periodo estivo le linee 55, 56 e 57 (specificatamente dedicate alle scuole).

Per la chiusura della galleria di piazza Foraggi rimangono confermate le modifiche di orario della linea 18, la sospensione della linea 19 e le variazioni di percorso delle linee 20, 21, 34, 40 e 41 e 23, della corsa della linea 27 in partenza da Muggia Vecchia per piazza della Libertà alle 7:31 e della corsa della linea 29 in partenza da corso Saba alle 5:17.

Tutti gli orari (anche in formato libretto completo) sono consultabili e scaricabili sul sito di Tpl Fvg nella sezione “Servizi e orari”, selezionando il servizio urbano di Trieste. Gli orari estivi saranno in vigore fino a domenica 11 settembre.

Da lunedì 13 giugno invece, per la chiusura per lavori della corsia preferenziale di via Tarabocchia e di via della Ginnastica nel tratto compreso tra via Timeus e largo Santorio, saranno deviate le linee 25, 26 e 26/ dirette rispettivamente in corso Italia e in largo Osoppo, che da via della Ginnastica transiteranno per via Bruner, via Polonio, via Battisti e via Carducci. Altresì, la linea 5 diretta in piazza del Perugino, la linea 11 diretta in via de Marchesetti e la linea serale D diretta in via Cumano transiteranno per via Imbriani, via Battisti, via Xidias, via Timeus e piazza dell’Ospitale.