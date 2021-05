Autocarro in fiamme a Santa Croce: sul posto i Vigili del fuoco

Un autocarro si incendia in mezzo alla strada provinciale a Santa Croce: è successo alle 11.40 circa del 21 maggio, la squadra del distaccamento dei Vigili del fuoco di Opicina è intervenuta sulla SP1 per l'incendio del mezzo. Mentre stavano percorrendo la strada in direzione Santa Croce, all'altezza di Campo Sacro, l'autista e il passeggero hanno notato il fumo che usciva dal vano motore, il conducente ha fermato il mezzo a bordo carreggiata e assieme al passeggero è sceso dal mezzo che iniziava a prendere fuoco chiamando i soccorsi. I Vigili del fuoco giunti sul posto hanno provveduto ad estinguere il fuoco e successivamente hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo e dell'area dell'evento. Fortunatamente l'incendio, le cui cause sono ancora in fase di accertamento, non ha causato feriti. Sul posto anche personale dell'Arma.