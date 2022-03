"Autokorso", al via il corteo: auto e moto contro il Green Pass

Circa un centinaio di auto sono partite oggi dal parcheggio Bovedo in viale Miramare per sfilare lungo le vie di Trieste contro il Green Pass. In testa al corteo sventolano le bandiere di Austria, Italia, Slovenia e dell'Australia. La manifestazione è stata organizzata dall'associazione "Vivere o sopravvivere?" per la "difesa della libertà, dei diritti naturali e costituzionali e per un libera informazione". Qui il percorso