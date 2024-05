Autorità portuale: Torbianelli commissario dopo dimissioni d'Agostino

TRIESTE - Vittorio Torbianelli è stato nominato commissario straordinario dell'autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale, dopo le dimissioni di Zeno D'Agostino e in attesa della nomina del nuovo presidente. Torbianelli è l'attuale segretario generale dell'ente e la nomina arriva dal ministro ai trasporti Matteo Salvini per garantire la continuità amministrativa e gestionale. Lo fa sapere il Mit, spiegando che ciò consentirà di "portare avanti in continuità i numerosi progetti anche infrastrutturali attualmente in corso".