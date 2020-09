Soccorso ad un'anziana, l'autoscala dei Vigili del Fuoco bloccata da una sosta selvaggia

Intorno alle tre di questa notte, in via delle Linfe, l'autoscala dei Vigili del Fuoco è stata bloccata da un'auto parcheggiata selvaggiamente. Il mezzo si stava dirigendo in via Brunelleschi 3 per soccorrere un'anziana caduta in casa. I Vigili del Fuoco sono stati quindi costretti a proseguire l'intervento optando per la scala a ganci, perdendo diverso tempo prezioso.

