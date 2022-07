Riapre la A4 verso Trieste, traffico ferroviario fermo, raddoppiate le corse via mare

Dopo il sopralluogo di questa mattina, giovedì 21 luglio 2022, in A4 la concessionaria autostradale Autovie Venete di concerto con le forze dell'ordine, il coordinamento dei soccorsi e la prefettura di Gorizia ha deciso di riaprire la carreggiata in direzione Trieste da Villesse alla barriera di Lisert. Rimane chiiusa la carreggiata da Trieste in direzione Venezia con uscita obbligatoria a Sistiana, vista l'incertezza sull’evoluzione dell’incendio nella parte ovest dell’autostrada.

Traffico ferroviario

Il traffico ferroviario rimane sospeso almeno fino alle ore 18. Continuano i servizi marittimi di collegamento tra Trieste (Molo Audace) e la Marina di Monfalcone con questi orari: da Trieste alle ore 12, 15, 18 e 21. da Monfalcone dalle 13:30, 16:30, 19:30 e 22:30. La durata della traversata è di circa un'ora. Al Marina Hannibal, mezzi di Tpl Fvg condurranno i passeggeri presso la locale stazione ferroviaria. Nei giorni seguenti il servizio sarà organizzato in base all’evolversi della crisi.