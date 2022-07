Autostrada riaperta in direzione Trieste, traffico ferroviario ancora bloccato

Questa mattina l'autostrada è stata riaperta in direzione Trieste mentre resta chiusa la carreggiata ovest, in direzione Venezia, per motivi di sicurezza. Chiusa la strada statale 55 "del Vallone" e non è stato riattivato il traffico ferroviario. Oggi, nelle aree interessate da questo fenomeno straordinario, è stato interdetto lo spazio aereo per i soli mezzi privati, per consentire agli elicotteri della Protezione civile del Friuli Venezia Giulia e a quelli dei Vigili del fuoco di operare al meglio. Inevitabili i disagi per i trasporti su gomma per i mezzi pesanti e per i pendolari tra Trieste e Gorizia-Udine.

Tpl Fvg fa sapere che sono state attivate per oggi, giovedì 21 luglio, altre quattro coppie di corse speciali via mare con l'imbarcazione Delfino Verde fra Trieste e Monfalcone, oltre a quelle del mattino. Partenze da Trieste (molo Audace): ore 12:00, 15:00, 18:00, 21:00. Partenze da Monfalcone (Marina Hannibal): ore 13:30, 16:30, 19:30, 22:30. Al Marina Hannibal, mezzi di Tpl Fvg condurranno i passeggeri presso la locale stazione ferroviaria. Nei giorni seguenti il servizio sarà organizzato in base all'evolversi della crisi.