Autostrade: 750 milioni per il "restyling" della rete Alto Adriatico

TRIESTE - Arrivano 750 milioni di investimento per ammodernare delle tratte di Autostrade Alto Adriatico: è il risultato dell’accordo firmato oggi nel palazzo della Regione dalla Società Autostrade Alto Adriatico (Saaa), Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) e Banca Europea per gli Investimenti (Bei), alla presenza del presidente Massimiliano Fedriga. Saranno due i finanziamenti da 375 milioni ciascuno che Bei e Cdp hanno messo a disposizione di Società Autostrade Alto Adriatico. L' investimento principale riguarda la A4 Venezia-Trieste con il completamento della realizzazione della terza corsia, e si interverrà anche su A28 Portogruaro-Conegliano, A23 Palmanova-Udine, A57 Tangenziale di Mestre e A34 Villesse-Gorizia. L’accordo prevede anche l’intervento di Sace con una copertura assicurativa nell’ambito dell’operatività di rilievo strategico per l’economia italiana sotto il profilo dell’attivazione di processi produttivi e occupazionali.

Hanno partecipato alla conferenza stampa anche Anna Di Pasquale, Amministratore Unico Società Autostrade Alto Adriatico, Massimo Di Carlo, Vicedirettore Generale e Direttore Business di Cdp, Alessandro Izzo, Direttore per le operazioni di Growth Capital and Project Finance della Bei, Bernardo Attolico, Chief Business Officer di Sace.

I lavori che verranno finanziati prevedono la messa in sicurezza dell’infrastruttura, la decongestione del traffico e il mantenimento dei livelli occupazionali. Sarà così ammodernata una tratta fondamentale e strategica che fa parte del Corridoio V Lisbona-Kiev della rete Ten-T e che rappresenta uno snodo cruciale nel collegamento dell’Europa orientale con quella occidentale. Società Autostrade Alto Adriatico è stata costituita dalle Regioni nel 2018 e gestirà le tratte autostradali per i prossimi 30 anni, e si è impegnata a garantire il mantenimento del livello occupazionale di tutto il personale dipendente di Autovie Venete, attuale gestore delle tratte.

La concessione del finanziamento fa seguito alla sottoscrizione dell’Accordo di Cooperazione fra il Ministero dei Trasporti e della Mobilità Sostenibili, la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, la Regione del Veneto e Società Autostrade Alto Adriatico, avvenuta lo scorso 14 luglio 2022, e precede l’effettivo subentro nella gestione delle tratte autostradali da parte di Società Autostrade Alto Adriatico che è previsto per giugno 2023.

“L’operazione sottoscritta oggi - ha dichiarato Fedriga - è funzionale alla prosecuzione dei lavori di ammodernamento di un’infrastruttura strategica non solo per il Friuli Venezia Giulia bensì per l’intero Paese, nella prospettiva di una sempre maggiore integrazione logistica con le principali direttrici continentali finalizzata ad incrementare la capacità di assorbimento dei volumi di traffico e a rafforzare i livelli di sicurezza stradale”.