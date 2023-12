Autostrade Alto Adriatico: incidenti mortali in forte calo

TRIESTE - Gli incidenti mortali sulla rete di Autostrade alto adriatico, nel 2023, si sono ridotti a meno di un terzo di quelli avvenuti nel 2022: dai 14 del 2022 ai 4 di quest’anno. In leggero calo gli incidenti complessivi: 582 quest’anno rispetto ai 584 dello stesso periodo del 2022. Diminuiscono di 18 unità gli incidenti con feriti: 139 nel 2023 e 157 nel 2022. Lo si evince dal bilancio attuale di Autostrade Alto Adriatico.

Dati provvisori alla mano, dal primo gennaio al 30 novembre, sulla rete di Autostrade Alto Adriatico sono stati registrati oltre due milioni e 500 mila transiti in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno con un incremento dei flussi pari a + 5,79%, rispetto al 2022. Sono stati finora 46 milioni i transiti complessivi. Di questi, 33 milioni circa (+7,09%) riguardano i veicoli leggeri e 13 milioni gli autoarticolati (+2,61%). Ancora più evidente il dato dei chilometri percorsi sull’intera tratta di competenza: 1 miliardo 644 milioni circa i chilometri percorsi dai leggeri, 787 milioni quelli percorsi dai mezzi pesanti.

Con l’approssimarsi delle festività natalizie, si intensifica il traffico sulla rete di Autostrade Alto Adriatico. Si inizia già con il ponte dell’Immacolata. A partire dal pomeriggio di domani, giovedì 7 dicembre, sono previsti transiti in aumento e intensi sull’autostrada A4 lungo tutta la direttrice Venezia – Trieste in direzione Udine/Trieste. Questo per effetto combinato delle partenze dei vacanzieri verso le località di montagna con l’apertura della stagione sciistica e del rientro dei mezzi commerciali. Stando sempre alle previsioni, nei giorni 8, 9 e 10 dicembre il traffico dovrebbe tornare a scorrere normalmente. Di rientro dal ponte dell’Immacolata, nelle giornate di lunedì 11 e martedì 12, i flussi veicolari torneranno a essere sostenuti sempre sull’autostrada A4, ma in direzione Venezia, in particolare per l’arrivo degli autoarticolati dal Nord Est Europa. I divieti di circolazione per i mezzi pesanti saranno attivi dalle ore 9 alle ore 22 di venerdì 8 e domenica 10.