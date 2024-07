Autostrade: weekend da bollino rosso in arrivo

TRIESTE - Sarà bollino rosso nel weekend sulla rete autostradale della regione, con traffico particolarmente intenso su alcune tratte gestite da Autostrade Alto Adriatico.

Previsioni

Saranno circa 179 mila i veicoli che transiteranno, sabato 20 luglio, con code che potrebbero verificarsi non solo in prossimità del breve tratto di cantiere della terza corsia tra Portogruaro e Alvisopoli, ma anche in uscita dagli svincoli per le località balneari e alla barriera di Trieste-Lisert. Proprio qui sono attesi in uscita circa 20 mila mezzi. Qualora si dovessero creare oltre 3 chilometri di coda, Autostrade Alto Adriatico è pronta ad attivare il bypass per la A34 (Villesse-Gorizia) lungo un tragitto che permette di raggiungere le località slovene e croate in un tempo minore, in presenza di rallentamenti alla barriera di Trieste-Lisert. Attenzione anche allo svincolo di Latisana dove nella sola giornata di sabato scorso si è avuto un innalzamento del traffico (+ 18% con oltre 20 mila transiti) rispetto allo stesso sabato di un anno fa. Pertanto, per sabato 20 si avrà traffico particolarmente intenso per quasi tutto l’arco della giornata sulla A4 in entrambe le direzioni e sulla A57 (Tangenziale di Mestre) in direzione Trieste.

Stando alle previsioni, il traffico calerà leggermente domenica 21 luglio con 169 mila transiti. La giornata sarà quindi caratterizzata dal bollino giallo con traffico sostenuto nella mattinata sulla A23 (Udine Sud-Palmanova) in direzione Nodo di Palmanova, sulla A28 (Conegliano-Portogruaro) in direzione Portogruaro e sulla A4 con possibilità di rallentamenti in direzione Trieste che potrebbero protrarsi fino al tardo pomeriggio per effetto delle partenze dei pendolari al mare e dei vacanzieri diretti verso Slovenia e Croazia. La circolazione dei mezzi pesanti sarà vietata in tutto il territorio nazionale sabato 20 luglio dalle ore 08,00 alle ore 16,00 e domenica 21 luglio dalle ore 07,00 alle ore 22,00.