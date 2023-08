Controesodo di fine agosto da bollino nero, sulla Trieste-Venezia 3000 auto all'ora

Come da previsioni a partire dalla mattinata di oggi, sabato 26 agosto, i flussi di esodo e controesodo sono intensi, in particolare lungo la direttrice Trieste - Venezia e Udine Sud – nodo di Palmanova. Nella prima direttrice si registrano più di 3 mila transiti all’ora, nella seconda circa 2700. Molto sostenuto anche il traffico lungo la carreggiata da Venezia porta a Trieste con vacanzieri diretti verso i caselli balneari o di rientro dalle località di mare o diretti verso la montagna. Si registrano quindi 2 chilometri di coda in ingresso al Lisert direzione Venezia, un chilometro in uscita alla stessa barriera, code in uscita a Latisana. Code a tratti anche tra Udine Sud e Nodo di Palmanova, tra San Giorgio di Nogaro e Nodo di Palmanova e tra Latisana e San Stino di Livenza.

Complessivamente si registra un +6 per cento di traffico in uscita ai caselli rispetto all’omologo sabato di un anno fa con una punta di +10 per cento a Latisana (6.500 auto in uscita già alle 11,00 del mattino) e un + 3 per cento di traffico in entrata ai caselli con una punta di + 5 per cento in ingresso alla barriera di Trieste Lisert. Complessivamente in questo sabato da bollino nero quasi 40 mila le auto in uscita ai caselli e quasi 50 mila in mezzi in ingresso. Per far fronte all’arrivo di ulteriori turisti di rientro dalle coste croate e per evitare ulteriori congestionamenti alla barriera di Trieste – Lisert, Autostrade Alto Adriatico – come da protocollo – ha chiesto a Dars (autostrade slovene) di indirizzare il proprio traffico lungo la direttrice H4 Razdrto – Vrtojba in modo tale da far arrivare i transiti in Italia lungo la A34 Gorizia – Villesse, un tragitto per ora più fluido e scorrevole.