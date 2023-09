Dall'ex Gvt a strada del Friuli: le postazioni degli autovelox dall'11 al 17 settembre

TRIESTE - Questa settimana le pattuglie della Polizia Locale con l'autovelox si posizioneranno lungo i seguenti assi stradali: Strada Nuova per Opicina S.S. 202 (ex Gvt), via dell'Istria, via Flavia, via Carnaro, Strada del Friuli. In caso di maltempo verrà posizionato in uno dei box fissi presenti in città. L'intenzione della Polizia Locale e dell'Amministrazione comunale non è sanzionare ma far rispettare il limite di velocità per garantire maggiore sicurezza sulle strade, soprattutto nelle strade che nel passato si sono dimostrate maggiormente pericolose.