Autovelox: le postazioni da lunedì 28 settembre a domenica 4 ottobre

Questa settimana le pattuglie della Polizia Locale con l'autovelox si posizioneranno lungo i seguenti assi stradali: via Valerio, via Commerciale, S.S. 202 (ex GVT). In caso di maltempo verrà posizionato in uno dei tre box fissi presenti (via Marchesetti, viale Miramare e via Flavia). L'intenzione della Polizia Locale e dell'Amministrazione comunale non è sanzionare ma far rispettare il limite di velocità per garantire maggiore sicurezza sulle strade, soprattutto nelle strade che nel passato si sono dimostrate maggiormente pericolose.

