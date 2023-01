Autovelox: le postazioni dal 9 al 15 gennaio

Questa settimana le pattuglie della Polizia Locale con l'autovelox si posizioneranno lungo i seguenti assi stradali: S.S. 202 (ex GVT), passeggio Sant'Andrea, S.R. TS 35. In caso di maltempo verrà posizionato in uno dei box fissi presenti in città. In caso di maltempo verrà posizionato in uno dei box fissi presenti in città.