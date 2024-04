Autovelox non omologati a Trieste e a Muggia, il Pd chiede lumi

Il Pd di Trieste riguardo alla questione dei controlli effettuati con autovelox che potrebbero non essere omologati nei territori di Trieste e Muggia, chiede lumi ai comuni di Trieste e Muggia Per Michele Tarlao, coordinatore del forum sicurezza e coesione sociale del Pd triestino, "l'utilizzo di strumenti non conformi alle normative rappresenta una seria minaccia alla legalità e alla trasparenza delle operazioni di controllo sulle nostre strade. È fondamentale garantire che i dispositivi impiegati per il monitoraggio della velocità siano conformi ai requisiti di sicurezza e alle disposizioni normative vigenti." Sono state presentate interrogazioni da parte dei consiglieri comunali del Pd in seno ai consigli comunali di Trieste e di Muggia per ricevere chiarimenti in merito alla situazione degli autovelox utilizzati sul territorio e per conoscere il numero di eventuali contenziosi. Intervenuta la segretaria provinciale del Pd, Maria Luisa Paglia: "La sicurezza stradale è una priorità assoluta per il Partito democratico, e continueremo a vigilare affinché tutte le azioni intraprese per garantire la sicurezza sulle nostre strade siano conformi ai più alti standard di legalità e trasparenza".