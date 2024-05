La Cassazione stoppa gli autovelox: sospesi i controlli anche a Trieste

TRIESTE - I controlli di velocità tramite autovelox sono stati sospesi. La decisione è stata presa dal Comune in seguito alla sentenza di Corte di Cassazione che impone il divieto quando le apparecchiature non fossero omologate, e alla richiesta da parte del Partito democratico locale che già per quanto riguarda il territorio di Muggia era riuscito a portare a casa lo stop. A rendere nota la decisione dell'amministrazione Dipiazza sono gli stessi dem. La polizia locale di Trieste è in possesso di due autovelox e di due telelaser i quali, secondo l'assessore Caterina de Gavardo, sono stati "regolarmente approvati dai ministeri". ma al di là dell'approvazione stessa - come richiama la sentenza di Cassazione -, bisognerà attendere il pronunciamento della Prefettura giuliana.

Perché il Comune ha chiesto all'altro lato di piazza Unità lumi e informazioni su come comportarsi in tal senso. Secondo il Partito democratico lo stop ai controlli arriva dopo le interrogazioni presentate dai consiglieri Salvati e Pucci, oltre all'intervento della segreteria provinciale e del Forum Sicurezza dei dem. Ciò che potrebbe avvenire, sempre secondo la nota del Pd che cita l'entrata in vigore del nuovo decreto del ministero (prevista per domani 28 maggio), è che sarà il prefetto a dare l'autorizzazione all'installazione di autovelox mobili. "I comuni - scrive il Pd - dovranno dimostrare che nelle strade interessate gli automobilisti superano frequentemente i limiti di velocità e installare una segnaletica adeguata".

Per Michele Tarlao è fondamentale "garantire la legalità nell'accertamento delle violazioni commesse da conducenti indisciplinati attraverso l'uso di sistemi elettronici". Il nuovo decreto dà ai sindaci un anno di tempo per conformare gli autovelox. "Quelli non adeguati dovranno essere disinstallati" conclude la segretaria Maria Luisa Paglia.