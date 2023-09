Autovelox, tutte le postazioni dell'ultima settimana di settembre

TRIESTE - Torna anche nell'ultima settimana di settembre l'appuntamento con l'informazione a cura della polizia locale del Comune di Trieste. Da oggi 25 settembre fino al 1 ottobre, le postazioni con l'autovelox si posizioneranno lungo viale Miramare, in via Alfonso Valerio, sulla strada statale 202 ex Gvt, lungo via Flavia, ma anche in Carso sulla strada regionale Ts 1 e sulla regonale Ts 35 (in località Opicina) ed infine in via San Nazario. In caso di maltempo, fa sapere la polizia locale, "l'autovelox verrà posizionato in uno dei box fissi presenti in città".