Autovie, rischio gelo: attivati circa 100 mezzi

Circa 100 mezzi - allertati dalle 22,00 di ieri sera, domenica 27 dicembre - hanno consentito di mantenere sempre pulito l’asfalto lungo l’intera rete autostradale di Autovie. Anche dove si sono presentate le condizioni meteorologiche più difficili (A28 nel Pordenonese e A4 nel tratto del Veneto orientale) – con caduta di neve abbondante nelle prime ore del mattino di oggi (lunedì 28 dicembre) – gli spargisale e gli spazzaneve di Autovie hanno permesso ai mezzi leggeri e pesanti di circolare normalmente senza alcun intoppo. La società autostradale non si è quindi fatta trovare impreparata di fronte alle precipitazioni nevose annunciate da giorni. Infatti, già nella notte di Natale – con l’abbassamento delle temperature - è stato fatto un trattamento preventivo antighiaccio. Grazie ai continui aggiornamenti della piattaforma meteo – dove vengono curate le previsioni e le proiezioni del meteo –, ai dati inviati dalla rete di 11 postazioni di rilevamento meteo che rilevano le condizioni atmosferiche, oltre ad altre 7 montate sugli autoveicoli in dotazione ad Autovie, è stato possibile conoscere le condizioni, la temperatura, l’umidità, la percentuale di ghiaccio e il punto di rugiada del manto stradale. A partire da questa stagione Autovie Venete ha anche aumentato la flotta di mezzi (144 in totale) per incrementare i passaggi nel tratto di terza corsia di nuova realizzazione (Alvisopoli – Gonars) e garantire interventi più tempestivi su tutta la rete autostradale.