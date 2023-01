Autovie Venete, da giugno concessione autostradale alla Newco Alto Adriatico

Sta per concludersi l'iter per il trasferimento della concessione autostradale da Autovie Venete alla Newco Alto Adriatico: la nuova società sarà operativa entro il primo giugno 2023. Lo ha confermato oggi il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, in IV Commissione. Per il governatore sarà "un momento altamente significativo, in quanto darà la possibilità di mantenere sotto il controllo pubblico i tratti attualmente in concessione ad Autovie e di programmare tutti i finanziamenti necessari al completamento delle opere della terza corsia". Sul tema della terza corsia, Fedriga ha confermato che "i lavori relativi al tratto tra Alvisopoli e Portogruaro saranno chiusi entro la metà del 2023, in anticipo di circa sei mesi rispetto a quanto inizialmente programmato".

Il presidente del Fvg ha successivamente illustrato il disegno di legge, di iniziativa della Giunta regionale, volto a incentivare la diffusione dell'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili. "L'obiettivo - ha spiegato Fedriga - è quello di favorire la transizione energetica e di aiutare i cittadini ad abbattere le spese derivanti dal caro energia. Pubblicheremo un bando che consentirà di richiedere un contributo fino al 40 percento delle spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di impianti fotovoltaici, impianti di accumulo o pannelli solari ad integrazione dei contributi statali. L'entità dei finanziamenti concessi, erogabili su interventi svolti dal primo novembre, terrà conto dei kilowattora che gli impianti saranno in grado di produrre, sulla base di un prezziario regionale che è stato appositamente aggiornato".