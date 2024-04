Bilancio: avanzo da oltre 27 milioni, sei per il maxi restyling delle strade

TRIESTE - “Un bilancio sano, uno dei migliori del paese”, è il commento del sindaco Dipiazza alla presentazione del rendiconto di gestione 2023 del comune di Trieste. La delibera, approvata oggi in giunta, sarà messa a disposizione del consiglio comunale alla fine di aprile, entro i termini di legge. Come precisato in conferenza stampa, l’avanzo di bilancio sarà di almeno 27 milioni di euro, di cui sei saranno destinati alla risistemazione di strade e marciapiedi.

“Un risultato - ha spiegato l’assessore al bilancio Everest Bertoli - che ci dà la solidità degli accantonamenti da 66 milioni e mezzo di euro, accantonati per far fronte a qualsiasi emergenza futura, ma anche per svolgere lavori. Poi c’è anche una parte di esercizio corrente di 87 milioni di euro per far fronte a esigenze immediate”. Bertoli ha poi spiegato che “la parte dell’avanzo, doppia rispetto all’anno scorso, è composta da 8 milioni e 100mila euro di avanzo libero, che si può impiegare sia nella parte corrente sia nella parte degli investimenti in conto capitale e altri 23 milioni, dei quali 4 ci sono in corso delle verifiche per la parte del conto capitale”, quindi “l’avanzo che impiegheremo per la spesa corrente” ammonta a “non meno di 27 milioni di euro ma potranno raggiungere anche i 31 milioni di euro”.

Per l’assessore al bilancio le priorità riguarderanno il personale dell’amministrazione comunale, per “proseguire la politica di assunzioni, per la stabilità e la solidità della macchina amministrativa, che è poi quella che risponde ai cittadini”, oltre alla “riduzione del debito per dimostrare che possiamo amministrare anche senza indebitare il futuro dei nostri figli” e infine “un piano quasi straordinario di durata biennale o triennale per quanto riguarda stade e marciapiedi, per un restyling della città con cifre che non avevamo mai stanziato negli ultimi 10 - 15 anni”. Infine, Bertoli ha manifestato l’intenzione di “anticipare i tempi, avendo portato la delibera in questo momento il mio obbiettivo, quest’anno, è quello di portare l’assestamento che di solito arrivava tra luglio e agosto nel mese di maggio, per dare sette mesi di tempo a questa amministrazione comunale per spendere i soldi che stiamo assegnando, portando il bilancio il 31 dicembre”.

Secondo il sindaco Dipiazza, questo anticipo “ci consente di avere tanti mesi per spendere le risorse, una volta si portava l’assestamento a luglio e agosto e il risultato è che non si riusciva a spendere questi soldi”. Inoltre, ha precisato il sindaco, “senza aumentare le tasse abbiamo incassato sette milioni in più, questo vuol dire che le ditte hanno guadagnato di più e hanno pagato le tasse”, e in questo modo “si aprono fronti di spesa corrente, di cui abbiamo bisogno”.