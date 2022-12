Tra Staranzano e Sicciole due casi di influenza aviaria in quindici giorni

SICCIOLE (Slovenia) - Dopo il caso dell'anatra mandarina trovata morta nel comune di Staranzano lo scorso 16 dicembre, nel parco delle saline di Sicciole, in Istria, l'influenza aviaria ha ucciso un cigno reale. A comunicare i risultati positivi delle indagini sul HPAI H5N1 è stato l'Istituto Nazionale Veterinario sloveno. Nell'area della riserva al momento vi sono circa 100 cigni reali svernanti. Il centro visite mette quindi in guardia i visitatori con alcuni consigli utili. "Cercate di non entrare in contatto con gli escrementi del cigno, altrimenti disinfettate immediatamente le scarpe. Non date da mangiare ai cigni. Se trovate un uccello morto informate immediatamente il personale del parco". A questo link sono disponibili i consigli dell'Organizzazione mondiale della sanità.