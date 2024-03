Gli avvocati a Trieste sono sempre di meno e per la prima volta sono più donne

TRIESTE - Sempre meno avvocati praticanti a Trieste, un trend che dura da anni, con un leggero aumento nel 2023. Inoltre, per la prima volta, le donne iscritte all’ordine sono in maggioranza rispetto ai colleghi uomini. I dati sono stati illustrati nella giornata di ieri durante l’assemblea dell’Ordine degli avvocati di Trieste, il cui presidente Alessandro Cuccagna ha dichiarato che “il numero degli iscritti, alto negli anni 2000, ha subito una variazione di tendenza pronunciata a partire dal 2019. L’unico dato leggermente in controtendenza è il numero di praticanti, che l’anno scorso erano una ventina e quest’anno circa 40. Un dato che rappresenta comunque quasi un terzo rispetto agli anni 2000, in cui i praticanti erano più di cento. Vedremo se il leggero aumento di quest’anno rappresenterà una vera inversione di tendenza”.

Fuga dalla professione?

Quella che sembra una fuga dalla professione è confermata anche dai dati nazionali (gli iscritti all’esame di stato si sono pressoché dimezzati negli anni), e il fenomeno è attribuibile a crescenti difficoltà, anche economiche, ascrivibili alla libera professione in generale. “E’ cambiata la società - spiega Cuccagna -, esercitare la libera professione, oggi, non garantisce una possibilità di riuscita anche da un punto di vista economico”, inoltre “oggi i giovani preferiscono tentare i concorsi pubblici perché si sono aperte quelle maglie. Il dipendente ha più garanzie rispetto al professionista e, per quanto riguarda la retribuzione, la forbice è cambiata. I numeri di cassa forense dicono che, al netto di un’eventuale fetta di evasione, gran parte degli avvocati indica meno di 30 mila euro all’anno”, cifra con la quale “conviene forse un impiego come dipendente”.

Sempre più donne

Un altro grande cambiamento nella platea delle toghe triestine è la crescente presenza delle donne, da quest’anno più numerose rispetto agli uomini. Considerando nel complesso cassazionisti e ordinari, le iscritte all’ordine superano per la prima volta gli iscritti di qualche unità, mentre per quanto riguarda la giovane avvocatura (fino ai 45 anni di età) il numero di donne supera nettamente quello degli uomini. I maschi sono in prevalenza soltanto tra i cassazionisti, ambito che vede sul campo professionisti più in là con gli anni e quindi specchio di una società che non è più la stessa. Dati, questi, che fotografano una forte progressione al femminile per la professione forense, destinata probabilmente ad accentuarsi nei prossimi anni.

Nell’incontro sono state conferite onorificenze agli avvocati con 50 e 25 anni di toga alle spalle, si è parlato di alcune criticità legate alla riforma cartabia e dell’astensione dei penalisti in programma per il prossimo 20 marzo. Una protesta organizzata a livello nazionale per protestare davanti all’importante aumento a livello nazionale dei decessi e dei suicidi nelle carceri, dato che impone una seria riflessione sull'attuale sistema carcerario