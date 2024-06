Ricerche ancora senza esito, la famiglia del disperso: "Ayoub sa nuotare"

TRIESTE - "Avete qualche notizia?". Salma Moussa, non si dà pace. È la zia di Ayoub, il ventiquattrenne di origini marocchine disperso ormai da due giorni dopo essersi tuffato nelle acque del porto vecchio, durante una festa tra amici nella notte tra lunedì e martedì scorso. "Ayoub sa nuotare - racconta a TriestePrima - ed è molto strano che sia disperso". La situazione famigliare del giovane è di quelle particolarmente difficili. "I suoi genitori sono morti un anno fa - così la zia, che ha contattato via Messenger la redazione -, io non conosco questi ragazzi che erano con lui, voi sì?". Continua quindi il mistero attorno ad una vicenda che dovrà essere chiarita, anche e soprattutto per la famiglia che attende notizie.

Fare chiarezza sul caso

La zia chiede in continuazione notizie delle ricerche e del suo Ayoub, ma nel frattempo le operazioni portate avanti fino ad oggi non hanno dato esito sperato. Si cerca un corpo a mare, perché, dalla visione delle telecamere e dalla testimonianza della giovane triestina che ha allertato i soccorsi, Ayoub si è tuffato. Qualche bracciata, poi il nulla, con gli "amici" che non l'han più visto risalire. Gli stessi amici che poi si son dileguati prima dell'arrivo della polizia e dei soccorsi. Una vicenda sulla quale le autorità vogliono fare chiarezza, anche e soprattutto su cosa è successo quella sera. Per i ragazzi svaniti nel nulla dopo il tuffo di Ayoub potrebbe profilarsi anche l'omissione di soccorso, ma stabilire questo ed altre eventuali ipotesi di reato spetterà esclusivamente all'autorità giudiziaria.