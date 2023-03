Centinaia di mascherine fuorilegge da Az Casa, stangata da 10 mila euro

TRIESTE - Oltre 600 mascherine sequestrate e più di 10 mila euro di multa. E' il negozio di via Giulia della catena Az Casa il grande magazzino finito una decina di giorni fa nel mirino del Gruppo operativo anticontraffazione della Polizia Locale di Trieste. Il controllo, durante il quale gli operatori hanno intercettato una partita di mascherine non conformi a quanto stabilito dalla normativa, è stato effettuato assieme al Nucleo di polizia commerciale. Dentro al negozio sono state quindi rinvenute 222 mascherine ffp2 (di cui 68 per bambini) e 397 di tipo chirurgico. Tutte, secondo quanto diffuso dalla stessa Polizia Locale, non mostravano indicazioni in lingua italiana, né erano marchiate CE, simbolo che ne autorizza la vendita. I dispostivi di protezione individuale sono stati tutti sequestrati.