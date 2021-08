Azzerati anche per il 2021 i canoni di affitto delle società sportive dilettantistiche

Azzerati anche per il 2021 i canoni di affitto per le associazioni sportive dilettantistiche. Lo ha confermato l’assessore comunale ai Servizi generali e Valorizzazione immobiliare Lorenzo Giorgi, intervenendo ieri alla conferenza stampa, svoltasi allo stadio Pino Grezar, dove sono stati illustrate le modalità del provvedimento adottato dall’Amministrazione Dipiazza per venire incontro alle necessità delle società sportive dilettantistiche durante il periodo della crisi pandemica da Covid-19. Presenti all’incontro anche il presidente della VIIa Circoscrizione Stefano Bernobich e numerosi rappresentanti delle associazioni sportive interessante.

“Come già fatto per il periodo da marzo a dicembre 2020 -ha spiegato l’assessore Lorenzo Giorgi - Il Comune di Trieste, proprio in considerazione dell’emergenza Covid, si fa carico ed esonera, utilizzando in questo caso 160 mila euro di risorse proprie, una cinquantina di società sportive dilettantistiche dai canoni di pagamento per impianti e spazi di proprietà comunale anche per tutto il 2021”. "Crediamo che sport sia uno dei pilasti della nostra società -ha ribadito l’assessore Giorgi- e per questo siamo intervenuti per dare un utile aiuto andando a sgravare dei canoni comunali queste società dilettantistiche che utilizzano gli impianti del Comune. Queste società non pagheranno così gli affitti anche per tutto il 2021, come avevamo promesso lo scorso anno”.

Sempre nel corso dell’incontro, l’assessore Lorenzo Giorgi si è soffermato anche sulle problematiche legate alla situazione della gestione palestre, evidenziando, pur tra le difficoltà esistenti, l’impegno del Comune anche su questo fronte e confermando anche l’intenzione di ridare centralità alla “Commissione palestre” e di arrivare ad una gestione comunale diretta anche per le palestre delle scuole superiori, dando così maggiori sicurezze alle società.