Baby gang, rapine e aggressioni a San Giacomo: sorvegliata la Bergamas

TRIESTE - La scuola Bergamas di via dell’Istria sarà sorvegliata da una pattuglia dei Carabinieri e una della Polizia locale dopo gli episodi di bullismo, aggressioni e rapine nell’ultimo periodo a danno degli alunni dell'istituto. Come riporta il Piccolo, i responsabili sarebbero “gruppi di minori stranieri non accompagnati” di origine tunisina, egiziana, marocchina e kosovara. Alcuni di questi giovani sono armati di coltelli e spray urticanti. Numerose le segnalazioni, tra cui una denuncia, e nel rione di San Giacomo ci sarebbero stati episodi analoghi anche in altre zone, tra cui la vicina parrocchia dei Salesiani.