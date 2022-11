Baby gang di nuovo in azione, rubata una Vespa, nei guai due minorenni

TRIESTE - Hanno circa quindici anni, fanno parte di una baby gang attiva in città e si sono resi responsabili del furto di una Piaggio Vespa. E' stata la Polizia Locale a mettere nel mirino e ad individuare due minorenni che, nel rione di San Vito, avevano rubato un veicolo a due ruote, poi ritrovato nella zona del luna park di Prosecco, sul Carso. La Vespa, trafugata in via Edmondo De Amicis, è stata restituita al legittimo proprietario nella giornata di ieri 2 novembre. Secondo quanto si apprende, i due ragazzini non fanno parte delle baby gang che, nelle scorse settimane, erano finite sotto la lente della Polizia Locale per alcuni gravi episodi avvenuti nel rione di San Giacomo. In questo caso il gruppo di cui fanno parte i due quindicenni sarebbe attivo in un'altra zona.

Negli ultimi anni

Nell'ultimo periodo la città di Trieste ha assunto un ruolo di rilievo, in negativo, proprio sul fenomeno delle baby gang. Nel rapporto stilato da Transcrime per il ministero degli Interni, gli ultimi cinque anni hanno fatto segnare un aumento della presenza delle baby gang sul territorio triestino. In questo caso, a certificarlo sono i dati forniti dai Comandi provinciali dei carabinieri. Secondo il rapporto, una gang giovanile si manifesta in presenza di "un gruppo di tre o più individui, composto in prevalenza da minorenni o giovani adulti con meno di 24 anni, eventualmente caratterizzato da una struttura organizzativa, simbologie o denominazioni identificative e coinvolto in attività criminali e devianti, anche se non per forza penalmente rilevanti".