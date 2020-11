Bagno chimico installato sul parcheggio dei disabili: segnalato e spostato

"Quando questa mattina ho ricevuto questa segnalazione, ho avuto un tuffo al cuore. Una foto che racconta di quanta strada dobbiamo ancora fare per essere veramente inclusivi". A parlare è la pentastellata Alessandra Richetti, presidente della VI Circoscrizione che, oggi 30 novembre, ha pubblicato sul proprio profilo facebook la foto incriminata. Alcuni giorni fa il Comune aveva annunciato il posizionamento dei primi nove servizi igienici in altrettanti punti della città così da agevolare le persone che, in assenza dei wc dei bar, si trovavano in difficoltà nell'espletamento dei bisogni personali.

Uno dei primi nove wc installati

Il servizio immortalato nella foto però, per "disattenzione e poca empatia" (come afferma la Richetti ndr) è stato posizionato sopra gli stalli destinati alle persone diversamente abili, sul retro della chiesa del rione di San Giovanni, in piazzale Gioberti. La foto, scrive la Richetti, racconta di "errori che si possono fare ma se trovi chi vuole cambiare le cose i problemi si risolvono".

Problema risolto

Secondo la presidente del parlamentino, fermarsi all'indignazione non serve a nulla. "Ringrazio quindi non solo chi ha rilevato il problema, ma anche chi ha chiesto all'istituzione di risolverlo". Per la Richetti, chi di dovere si è mosso "istantaneamente per trovare la soluzione ('stanno andando a liberare lo stallo disabili proprio ora', scrive). Cittadini e istituzioni insieme per migliorare e costruire un mondo nuovo in cui le cose si fanno con il cuore".