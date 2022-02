Si fa il bagno nel lavandino di una scuola a Monfalcone: denunciato

Un uomo in turbante bianco e tunica nera si lava all'interno di una scuola pubblica e viene denunciato dalla Polizia locale di Monfalcone. L'uomo è stato riconosciuto all’interno della scuola Giacich, mentre la struttura era chiusa.

Un operatore Ata ha segnalato alla Polizia locale la presenza della persona all’ interno di un bagno della scuola primaria, intento a lavarsi presso un lavandino. L'uomo, di nazionalità tedesca, non ha giustificato la propria presenza all’interno della scuola chiusa al pubblico.

Foto segnalato l’uomo, denunciato a piede libero per essere entrato arbitrariamente in un immobile pubblico senza autorizzazione. “Ringrazio la polizia locale per il grande lavoro e la costante presenza sul territorio”, ha dichiarato il Sindaco Anna Maria Cisint.