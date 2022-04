Balena avvistata in Dalmazia

Sabato 23 aprile una balena è stata avvistata tra l'isola di Murter e la penisola di Opal, sulla costa sud-orientale delle Incoronate, in Dalmazia.Lo riporta il media croato Morski.hr. Ad averla filmata è stato Darko Turcinov, che in quel momento stava guidando il battello turistico che fa la spola con il parco nazionale delle Incoronate : "E' lunga 15 metri. Ha girato intorno a noi per diverso tempo. Ho passato tutta la vita in mare ma non ho mai visto una balena in quella zona".

Si tratta probabilmente di una balenottora comune (Balaenoptera physalus), la cui lunghezza media è di 20 metri. Come spiegato da Tomislav Gomercic dell'Istituto di biologia veterinaria, è una specie ormai fissa nel Mediterraneo ma può essere avvistata anche nell'Adriatico.