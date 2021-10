Ballottaggio, nei 5 Stelle è scontro: Patuanelli per Russo, la base non dà indicazioni

È scontro nel MoVimento 5 stelle: se da una parte il Ministro pentastellato all'Agricoltura Stefano Patuanelli aveva dichiarato a Telequattro di non avere dubbi sul votare il candidato di centrosinistra Francesco Russo, la base sembra aver seguito un'altra linea. Il M5S di Trieste infatti, nel corso di un'assemblea tenutasi ieri, ha deciso che, "pur criticando fermamente l’operato a tratti arrogante e antidemocratico di questa giunta", non darà indicazioni di voto ai propri elettori in vista del prossimo ballottaggio. Secondo quanto si legge nel comunicato, con questa posizione vuole così "riconfermare la propria coerenza e ribadire di essere l’alternativa concreta alla vecchia politica". “Ho sottolineato più volte l’importanza della coerenza - ha dichiarato la candidata Richetti -, che forse ad altri è mancata e invito comunque ognuno di voi ad andare a votare, anche se è una scelta che non vi appassiona: il voto è un diritto/dovere del cittadino”.